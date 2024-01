Le parquet fait appel de la condamnation d'un homme qui avait drogué et violé trois femmes

Le ministère public a fait appel jeudi du jugement du tribunal correctionnel de Gand qui avait condamné, le 23 novembre dernier, un Gantois de 31 ans à cinq ans de prison avec sursis probatoire sous conditions strictes assortis de 15 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour avoir drogué, violé et filmé trois femmes. Le parquet de Flandre orientale avait requis huit ans de prison ferme et estime que la peine prononcée est insuffisante compte tenu de la gravité des faits.

L'homme était jugé pour trois viols commis sur des femmes vulnérables. Il avait drogué ses victimes avec du GHB et avait filmé les viols.

D'après son avocat, certains des faits s'étaient produits avec consentement et sous l'influence de l'alcool et de drogues, mais le tribunal avait estimé avéré le viol de chacune des victimes. La cour avait reconnu qu'il pouvait d'abord y avoir eu consentement mutuel aux relations sexuelles, mais que les femmes avaient ensuite perdu connaissance et que le prévenu avait alors procédé à des actes "pervers". "Il s'agit de délits sexuels très graves pour lesquels il existe des images d'agressions sexuelles. Il a profité de l'état précaire de trois jeunes femmes qui attendaient autre chose de lui", avait déclaré le président.