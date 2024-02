Le parquet fédéral demande une requalification du rôle de Nabil A. en preneur de décision

Le parquet fédéral a requis mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de dix ans de prison, une amende de 800.000 euros, une confiscation d'un million d'euros, une interdiction de gestion de société et d'exercice de ses droits pendant dix ans, à l'encontre de Nabil A., dans le cadre d'un vaste trafic de drogue mis au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC. Le ministère public a demandé une requalification du rôle du prévenu dans le dossier comme preneur de décision et non plus comme membre de l'organisation criminelle "Nabil A. donne des instructions sur les conditions et moyens de transport, les prix et modes de paiement. Il a sous son contrôle des intermédiaires, certains détenteurs de Sky, pour le transport de cocaïne", a déclaré le procureur fédéral, Julien Moinil.