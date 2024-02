Le parquet fédéral précise deux peines requises après la découverte d'antécédents

Le parquet fédéral a demandé des précisions dans son réquisitoire, mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour deux prévenus en raison de la découverte d'antécédents, dans le cadre du procès Encro relatif à une vaste organisation criminelle en lien avec le trafic de drogue. "Avec ces alias et nationalités étrangères, ce n'est pas facile", a expliqué le ministère public. Dix ans de prison à l'encontre de Mohamed D. et huit pour Flavio B. sont désormais requis.

Le 13 février dernier, le ministère public avait demandé une peine de huit ans d'emprisonnement, une amende de 640.000 euros pour Mohamed D., membre de l'organisation criminelle en matière de trafic de cocaïne. Mardi, le procureur fédéral Julien Moinil a requis deux ans de plus, après la découverte de condamnations belges non notifiées car antérieures au système européen. "Avec l'arrêt de la Cour d'appel de Metz en 2017 pour blanchiment et transport de stupéfiants le condamnant à deux ans de prison, il y a récidive légale et spéciale", a précisé le ministère public.

Pour Flavio B., le procureur fédéral a indiqué que le prévenu disposait d'un casier judiciaire en Italie, sous le nom de Flavio L. Condamné pour conduite sans permis à quatre mois de prison et à quatre ans pour détention illégale de stupéfiants, port d'arme et recel, le prévenu apparaît donc en état de récidive légale et spéciale. "Il sort de prison en Italie, puis vient en Belgique pour commettre des faits de nature identique, voire plus grave. J'estime qu'une peine juste se situerait entre huit et dix ans de prison", a indiqué Julien Moinil.