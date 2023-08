Le parquet lance une information judiciaire sur le batelier porté disparu

"Le parquet examine s'il s'agit d'un accident dont l'issue a pu être fatale. C'est ainsi que l'affaire est actuellement traitée. Nous sommes toujours à la recherche d'informations, de témoins ou de personnes susceptibles de faire avancer l'enquête", précise le bourgmestre ff de Termonde.

L'accident s'est produit lundi dernier vers 10h45, mais on ignore encore pourquoi la péniche a coulé dans l'Escaut à une vitesse record. "Tout ce que nous savons, c'est que nous n'avons pas encore trouvé le batelier et qu'il pourrait se trouver n'importe où. Il est également possible qu'il soit dans la timonerie ou dans la cale. Nous devons procéder avec beaucoup de sang-froid. Également pour la famille, qui sera présente", ajoute M. Abbeloos.