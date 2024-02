Le parquet ouvre une enquête judiciaire concernant l'incendie mortel survenu à Malle

Le laboratoire, un médecin légiste et un expert en incendie se sont rendus sur les lieux. L'expert en incendie a découvert un départ de feu dans l'appartement. "Mais il n'est pas encore possible de dire avec certitude si le feu était intentionnel ou accidentel", a nuancé le parquet.

L'autopsie du corps de la victime doit permettre de déterminer la cause du décès.

Le parquet a provisoirement qualifié les faits d'incendie volontaire avec présomption de présence humaine, commis la nuit et ayant entraîné la mort. Toutefois, cette qualification peut encore changer une fois que la cause de l'incendie sera plus claire.