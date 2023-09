Le parquet ouvre une information judiciaire sur un doyen de l'Université d'Anvers

Le parquet anversois a ouvert une information judiciaire sur le doyen de la faculté de Médecine de l'Université d'Anvers, a indiqué vendredi le porte-parole du parquet Kristof Aerts. Une étudiante a signalé à l'université un comportement sexuel inapproprié de sa part et le parquet a décidé de son propre chef de se saisir du dossier.

L'avocat de la victime avait estimé plutôt "non nécessaire" de saisir la justice, tandis que l'université a ouvert une enquête disciplinaire sur l'enseignant, suspendu préventivement pour six mois de ses fonctions à l'université et à l'hôpital universitaire d'Anvers.

Informé par les articles de presse de la situation, le parquet d'Anvers a décidé d'ouvrir une information judiciaire afin de vérifier que les faits ne relevaient pas du pénal. Le parquet veut s'assurer que le doyen n'a pas profité de sa position d'autorité pour porter atteinte à l'intégrité de la victime.