Le parquet réclame 10 ans de mise à disposition du TAP pour un prévenu au lourd passé

Le rôle de ce dernier dans le dossier Encro, relatif à une organisation criminelle active dans le trafic de drogue mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC, est relativement léger. Il est soupçonné d'avoir travaillé pour Pascal R. en tant qu'ouvrier, mais surtout en tant que convoyeur de stupéfiants. Missoum B. s'occupait de remplir des caches aménagées dans des camions avec de la cocaïne et d'amener les véhicules où c'était nécessaire. Il a ainsi transporté des dizaines de kilos de cocaïne, selon le ministère public.

En plus de la peine de prison et de mise à disposition du TAP, une amende et une confiscation ont été sollicitées à son encontre.