Le parquet requiert 10 ans de prison à l'encontre d'un transporteur et intermédiaire

Le parquet a requis, mercredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine minimale de 10 ans de prison à l'encontre d'un camionneur qui transportait de la drogue dans le cadre d'un trafic international. Le trentenaire a également joué un rôle d'intermédiaire et proposé des armes de guerre sur le marché noir, a souligné le procureur fédéral au procès Encro.

Ali H. "est aussi bavard dans ses (conversations sur la messagerie cryptée) Sky que dans la salle d'audience", a lancé, piquant, Julien Moinil pour entamer son réquisitoire. Une semaine plus tôt, le procureur avait fait expulser le prévenu du tribunal, lui reprochant d'être la source d'incidents à répétition et de nuire ainsi à la sérénité des débats.

Le ministère public s'est ensuite attaché à lire de nombreux échanges entre cet Algérien et deux co-prévenus: son patron dans la société de transport qui l'employait et l'organisateur d'un trafic à Bruxelles. Il ressort de ces conversations qu'Ali H. a effectué plusieurs déplacements jusqu'en Espagne pour convoyer de la cocaïne et du cannabis. "La beuh, ça dit quoi ? Quand est-ce qu'on la passe ?", a relevé le procureur en citant les prévenus.