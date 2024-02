Le parquet requiert 24 ans de réclusion contre Rudy Staelen, coupable d'un assassinat

L'avocate générale n'a trouvé aucune circonstance atténuante à Rudy Staelen et a souligné l'extrême violence des faits. Le casier judiciaire de l'assassin mentionne des vols et des recels en 1992, ainsi qu'une infraction en matière de roulage.

À l'automne 2021, Mme Benedetti a pris la décision de se séparer de son mari, acceptant toutefois qu'il vive encore sous le même toit. Le couple, qui a entretenu une relation de 10 ans, se disputait sur le partage des biens communs. L'argent manquait et Rudy Staelen soupçonnait son épouse d'avoir un amant. Le 23 décembre, l'homme est allé chercher une pioche dans le grenier, avant de descendre dans la chambre. Là, il a frappé la quinquagénaire avec l'outil, provoquant une forte hémorragie.

Le parquet a par ailleurs affirmé prendre en compte dans son réquisitoire l'amour porté par l'assassin à ses deux fils.

De son côté, la défense a présenté des circonstances atténuantes : les aveux de Rudy Staelen ; son parcours professionnel en tant que manœuvre dans la construction ; ses problèmes de santé qui l'ont conduit à mettre fin à son activité professionnelle et l'ont plongé dans la dépression et l'alcoolisme ; et, enfin, la perte de ses parents, coup sur coup, en mai 2021, décédés du Covid-19.

Le jury et la cour sont partis délibérer sur la peine à infliger à l'assassin. Le verdict est attendu dans la journée.