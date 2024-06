Le parquet requiert deux ans de prison contre un multirécidiviste pour violence conjugale

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis jeudi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, deux ans de prison dont la moitié avec sursis probatoire contre un homme prévenu pour violences envers sa compagne. L'homme a déjà été condamné plus d'une trentaine de fois, notamment pour des infractions au code de la route mais aussi pour violence intrafamiliale.

La compagne du prévenu a appelé la police à l'aide les 25 et 26 février. La première fois, le prévenu avait saisi la main de la victime et tiré sur le frein à main alors qu'elle roulait à 120 km/h sur l'autoroute. La seconde fois, il l'a frappée à plusieurs reprises et l'a poussée dans les escaliers.

Lors de la seconde intervention de la police, les agents ont été injuriés et menacés.