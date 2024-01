Le ministère public a requis mardi, devant le tribunal correctionnel de Gand, deux ans de prison - éventuellement avec sursis - et une amende de 16.000 euros à l'encontre de Dries Van Langenhove, ancien député du parti d'extrême-droite Vlaams Belang, poursuivi avec six co-prévenus pour des infractions à la loi sur le racisme et pour négationnisme.