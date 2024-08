Le père soupçonné de maltraitance sur ses jumeaux nouveau-nés en Flandre a été libéré sous conditions

Les jumeaux, un garçon et une fille, sont nés le 24 août 2023. Alors qu'ils n'étaient âgés que de 11 semaines, les médecins ont constaté qu'ils présentaient de graves blessures, a rapporté Het Laatste Nieuws jeudi. Les secours ont été appelés le 28 octobre après que la mère a remarqué que quelque chose de grave était arrivé à son fils. Elle-même infirmière, elle a pratiqué une réanimation et l'enfant a été transféré à l'UZ Gent. L'état du bébé a été stabilisé, mais un scanner a révélé plusieurs fractures. Plus tard, on a constaté que la petite fille souffrait également de fractures.

Une enquête a été ouverte et, dans un premier temps, les deux parents ont été soupçonnés. La femme a ensuite été mise hors de cause et le père aurait avoué avoir secoué son fils. Le suspect a été incarcéré de novembre à avril et a ensuite été placé sous surveillance électronique. Le parquet demande son renvoi devant un tribunal pour traitement inhumain, coups et blessures infligés aux jumeaux.