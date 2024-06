Le personnel de la prison d'Anvers en grève après des incidents violents

Le personnel de la prison d'Anvers a décidé de débrayer dès aujourd'hui/mercredi, pour une durée de 24 heures, afin de protester contre une succession d'incidents violents, a indiqué le syndicat socialiste ACOD (pendant flamand de la CGSP). Les travailleurs de cet établissement pénitentiaire sont de plus en plus souvent victimes de violences, en raison de la surpopulation carcérale d'une part et du manque de personnel d'autre part.