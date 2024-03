Le personnel de l'AVJ de Liège entre dans sa quatrième semaine de grève

L'employeur est récemment passé devant le tribunal pour réclamer que davantage de membres du personnel en grève puissent prester par pause. "La Justice a cassé la décision du ministre de l'Emploi, qui avait pris un arrêté de réquisition sur base d'un assistant à la vie journalière par pause. C'est inacceptable qu'elle intervienne dans un conflit social, alors qu'il y a bien des réquisitions qui sont actées et que les grévistes prestent et s'occupent des bénéficiaires, même si certains actes ne sont plus réalisés", dénonce ainsi le front commun CSC-Setca. Pour les syndicats, cette décision porte en outre atteinte à leur droit de grève.

En marge du mouvement, des bénéficiaires étaient présents pour dénoncer une forme de maltraitance de la part du personnel en grève, qui n'assure plus certains actes jugés essentiels. "J'avais demandé que l'on me mette dans ma chaise roulante parce qu'elle peut se coucher au niveau des postiers et du dossier, et l'auxiliaire de vie a refusé", dénonce ainsi Arifé Pamuk, qui se sent prise en otage par ce mouvement. "Psychologiquement, c'est dur", conclut-elle.