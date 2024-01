Le personnel des prisons belges en grève dès 22h00 jeudi pendant 24 heures

La grève annoncée de 24 heures dans les prisons belges commence ce jeudi à 22h00 et se poursuivra jusqu'à vendredi à la même heure.

Les syndicats estiment que les solutions proposées par le gouvernement ne sont "toujours pas suffisantes deux ans plus tard". Le personnel doit donc travailler dans des conditions inacceptables" et les détenus résident dans des "conditions de vie déplorables".

Le personnel des prisons belges se met en grève pendant 24 heures en front commun syndical. Les organisations syndicales soulignent la forte augmentation du nombre de détenus et de personnes internées, mais également le nombre de cas d'agression. La population totale des prisons du pays se situe aux alentours de 12.000 personnes, soit 1.300 de plus que la capacité prévue.

"La grève aura lieu le 12 janvier pour l'essentiel, étant donné que nous devons également accueillir le 12.000e détenu ce mois-ci", explique Eddy De Smedt du VSOA, le pendant flamand du SLFP. "La surpopulation fait exploser les prisons avec des conditions de vie inhumaines pour nos détenus".

M. De Smedt affirme par ailleurs que la volonté de faire grève est très élevée, notamment à cause des agressions sur le personnel. "Il est nécessaire de rendre le métier plus attractif pour avoir plus de personnel dans les institutions, comme le manque de personnel reste également un problème. Ce déficit a pour conséquence que l'arriéré des congés ne cesse de s'accroître, si bien qu'il atteint actuellement 600.000 jours."