Le pont Parotte, à Verviers, sera fermé au moins jusqu'à lundi à la suite d'un incendie

"Soit le feu a été bouté à un objet placé sous le pont, soit des objets enflammés ont été introduits entre les plaques de béton qui constituent le tablier du pont", indique le bourgmestre.

Les flammes se sont propagées sous le pont, au niveau de l'isolation et des gaines techniques. "A la surface de l'ouvrage, on peut constater les dégâts. J'ai mandaté une entreprise qui est chargée de déterminer s'il y a, ou non, des problèmes de stabilité", détaille Alexandre Loffet qui précise que le pont sera interdit à la circulation jusqu'au lundi 25 mars au moins. La situation sera réévaluée lundi et d'éventuelles nouvelles mesures seront prises.