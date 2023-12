Le porte-conteneurs visé par une alerte à la bombe a pu reprendre sa route

Le navire est parti de Turquie le 9 décembre et devait rejoindre le port d'Anvers via Hambourg. L'accostage était prévu le 27 décembre, mais, à la suite de l'alerte, le bateau s'est vu interdire l'accès à l'Escaut occidental et a été sommé de jeter l'ancre en mer du Nord. La police fédérale a ensuite ouvert une enquête visant à déterminer s'il y avait effectivement un engin explosif à bord.

"La présence d'une voiture piégée à bord du porte-conteneurs MSC BHAVYA 5 a été signalée le 25 décembre à 14h00 via le centre d'urgence 101 à Anvers", a précisé le SPF Mobilité mardi.