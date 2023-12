Le prince Harry obtient la condamnation d'un tabloïd britannique pour piratage

Le prince Harry a obtenu vendredi la condamnation de l'éditeur du tabloïd britannique Daily Mirror à lui verser 140.600 livres sterling (163.000 euros) de dommages et intérêts pour des articles issus du piratage de messageries téléphoniques.

Le magistrat a aussi mis en avant "la détresse" qu'Harry a subie "en raison de l'activité illégale dirigée contre lui et ses proches".

Le magistrat a en outre souligné la "tendance" du prince Harry de penser que "tout ce qui était publié était le produit d'interceptions de boîtes vocales" car cette pratique "régnait au sein du Mirror Group à l'époque". Mais cette pratique n'était "pas le seul outil journalistique à l'époque et des prétentions en relation avec les 18 autres articles ne résistent pas à une analyse minutieuse".

Il s'agissait de la première apparition d'un membre de la famille royale à la barre depuis celle du futur Edouard VII en 1891 pour un procès en diffamation.

Harry reprochait à l'éditeur du Daily Mirror, et de ses éditions dominicale et people, piratages et collecte illégale d'informations, notamment en ayant recours à des détectives privés.