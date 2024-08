Le principal opposant thaïlandais interdit de se présenter pour dix ans, son parti dissous

La Cour constitutionnelle thaïlandaise a prononcé mercredi le bannissement pour dix ans du principal opposant Pita Limjaroenrat, la personnalité politique la plus populaire du pays, et la dissolution de son parti pro démocratie, Move Forward, accusé de vouloir déstabiliser la monarchie.

"La Cour constitutionnelle a voté à l'unanimité pour dissoudre Move Forward et bannir les membres du comité exécutif qui ont exercé leurs fonctions du 25 mars 2021 au 31 janvier 2024 (...) pendant dix ans", ce qui inclut Pita Limjaroenrat, a déclaré le juge Punya Udchachon, lors de la lecture du verdict.

Elle concerne onze dirigeants, dont l'actuel secrétaire général Chaithawat Tulathon, et sa personnalité la plus connue, Pita Limjaroenrat, qui perd son mandat de député et ne pourra plus se présenter à une élection avant 2034.