Le procès "Bombe et Grenades" reprendra en septembre 2024

L'affaire "Bombes et Grenades", un vaste dossier de criminalité organisée impliquant trafic d'armes et de stupéfiants, reprendra en septembre 2024. Initialement ouvert au printemps 2022, le procès a été ralenti par de multiples reports, principalement dus aux demandes de récusation des juges déposées à deux reprises par la défense du baron de la drogue Nordin E.H, suspect principal de l'affaire. Ces demandes ont été à chaque fois rejetées par la cour d'appel.

Dans ce dossier, 51 prévenus comparaissent, dont Nordin E.H. Selon le ministère public, il était à la tête d'une organisation criminelle et aurait donné l'ordre, depuis Dubaï, de voler des conteneurs de cocaïne, d'acquérir des armes et des explosifs et de commettre des actes de violence suite à des transactions de drogue qui ont mal tourné.

Lors d'une audience précédente, le procureur avait requis une peine de douze ans de prison et une amende de 100.000 euros à l'encontre de Nordin E.H. Ses cinquante co-prévenus risquent quant à eux des peines allant de trois mois à dix ans d'emprisonnement. La défense entamera ses plaidoiries le 9 septembre 2024.