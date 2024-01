Le procès d'Abdellatif Belarbi pour assassinat s'ouvrira vendredi matin

Sept femmes et cinq hommes ont été désignés mardi après-midi pour former le jury populaire au procès d'Abdellatif Belarbi devant les assises de Flandre occidentale. Ce coiffeur d'origine marocaine est accusé d'avoir assassiné Alban Demora en septembre 2020 à La Panne. La défense réitèrera sa demande de transférer le procès devant une cour francophone, comme l'est son client.