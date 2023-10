Le procès de Mickaël Van Haute a débuté en l'absence d'un juré

Le procès de Mickaël Van Haute a débuté lundi devant la cour d'assises du Hainaut à Mons. Le Bruxellois de 30 ans est accusé du meurtre et du viol de la fille de sa compagne, Néva, âgée de 22 mois, en février 2021.

Les faits ont eu lieu à Frameries la nuit du 1er au 2 février 2021. L'accusé était chargé de garder les deux filles de sa compagne alors que cette dernière était à l'hôpital. En soirée, l'homme n'a plus répondu aux appels et messages de sa compagne. La marraine de Mickäel Van Haute a eu un dernier contact avec lui, peu avant 21h00, durant lequel l'accusé avait tenu des propos incompréhensibles et indiqué être sous l'influence de drogue.

Le lendemain, l'accusé, paniqué, avait rappelé sa marraine en lui indiquant que Néva ne bougeait plus.