Le procès Encro est reporté au 18 décembre

Depuis lors, les trois juges du siège ont refusé de se récuser et la requête a donc été examinée par la cour d'appel de Bruxelles, qui l'a rejetée le 27 novembre.

L'un des avocats de la défense, Me Gilles Vanderbeck, a déposé, le 3 novembre, une requête en récusation pour suspicions légitimes à l'encontre du siège de la 46e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, chargée de juger ce vaste dossier criminel. Cette action a provoqué le report du procès, qui devait débuter le 6 novembre.

Me Vanderbeck a encore la possibilité d'interjeter un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel. Il a jusqu'au 11 décembre pour le faire. En attendant que ce délai soit écoulé, le procès a été reporté au 18 décembre. Il pourrait reprendre à cette date si aucun pourvoi en cassation n'a été introduit.

Ce sont 129 prévenus qui sont poursuivis dans ce dossier, pour organisation criminelle et trafic de stupéfiants et d'armes notamment. Ils ont été inculpés au terme de la vaste enquête Sky ECC, du nom de cette messagerie cryptée utilisée massivement par le milieu criminel, mise au jour par la police belge en 2021. Cette enquête avait débuté grâce à des informations recueillies par les polices française et néerlandaise à la suite du décryptage d'un autre réseau de communication sécurisé: Encrochat.