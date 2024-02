Le procureur demande une requalification en tant que dirigeant pour Waeil M.

Le parquet a demandé à ce que la prévention à l'encontre de Waeil M. soit scindée en deux avec un volet "membre de l'organisation criminelle" et un volet "dirigeant". "Il a son propre réseau de revente de stupéfiants (cannabis et cocaïne). Il est preneur de décision dans l'organisation criminelle, car il donne des indications et des ordres par rapport aux dépôts, aux sociétés. Il prend des décisions. Il s'insère dans différentes organisations pour lesquelles il va travailler, comme par exemple avec Abdelmalek A. Il a son propre business de revente de stupéfiants où il décide des prix, des quantités achetées et il redistribue", a listé le procureur fédéral, Julien Moinil.

Le prévenu aurait utilisé trois Sky ("Bill Clinton", "Tony" et "Kadhafi") alors qu'il était en liberté conditionnelle ou encore sous bracelet électronique. "Il est indécrottable", a déclaré le procureur fédéral. Les enquêteurs y ont trouvé des photos d'armes, de cocaïne et de cannabis.