Le projet pour une meilleure aide aux victimes de violence sexuelle porte ses fruits

Les premiers résultats du projet pilote bruxellois Lawyer Victim Assistance (LVA) sont "encourageants", selon les acteurs de ce programme destiné à offrir une meilleure assistance aux victimes d'actes de violence sexuelle et intrafamiliale. Le projet pourrait être pérennisé et devrait servir de modèle dans les autres régions du pays, ont-ils annoncé lors d'une conférence de presse sur le sujet vendredi à Ixelles.

Ce projet pilote a été lancé en novembre dernier grâce à une collaboration entre le parquet de Bruxelles, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH). La principale mission de ce programme est de rendre plus accessible l'assistance juridique aux victimes de violence sexuelle et intrafamiliale et de mieux les informer sur leurs droits.

Les différents acteurs du projet agissent à plusieurs niveaux. Les policiers, régulièrement appelés sur les scènes de violence sexuelle ou intrafamiliale, sont les premiers à entrer en contact avec les victimes. Le projet a prévu qu'ils remettent à celles-ci des brochures expliquant clairement les démarches à effectuer pour obtenir une assistance juridique. Les seconds à rencontrer ces victimes sont les avocats. Le projet a prévu d'une part de former un certain nombre d'avocats afin qu'ils acquièrent les bons réflexes, tant sur le plan du droit que sur le plan humain, face à une victime d'actes de violence sexuelle ou intrafamiliale, d'autre part de rendre gratuite la première consultation avec l'un de ces avocats.