Le pronostic vital des victimes d'une fusillade, dimanche à Bruxelles, n'est pas engagé

"Ce dimanche 11 février 2024 vers 17h55, les services de police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles ont été requis pour une fusillade dans la rue Lacaille à Bruxelles. À l'arrivée des services de police, il a pu être constaté que les victimes avaient été transférées vers l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger", a expliqué le parquet.

"Sur place, différents témoins se sont manifestés et ont déclaré avoir entendu plusieurs coups de feu. Les auteurs auraient pris la fuite à trottinette. Un périmètre d'exclusion judiciaire a alors été mis en place afin de préserver les traces utiles à l'enquête. Avisé des faits, le substitut du procureur du Roi a ordonné les premiers devoirs d'enquête, à savoir l'audition des témoins, le visionnage des images de caméras et l'intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale. Un médecin légiste et un expert balistique ont également été désignés", a poursuivi le parquet.