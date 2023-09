Le référé de Siegfried Bracke contre le PTB examiné le 15 novembre

La procédure en référé introduite par l'ancien président de la Chambre Siegfried Bracke (N-VA) contre les dirigeants du PTB Raoul Hedebouw, Sofie Merckx et Jos D'Haese sera examinée le 15 novembre, ont convenu les différentes parties mercredi devant le juge des référés de Bruxelles.

L'ancien parlementaire nationaliste a cité à comparaître les trois personnalités du parti d'opposition d'extrême gauche pour les obliger à mettre fin à une pétition en ligne visant à faire pression sur Herman De Croo, autre ancien président de la Chambre, et lui-même. Cela afin qu'ils remboursent intégralement les "milliers d'euros de primes" qu'ils ont touchées en plus de la pension maximale fixée par la loi. Selon Siegfried Bracke, cette pétition constitue un "pilori numérique", une campagne de dénigrement néfaste et préjudiciable.

Dans une réaction, Raoul Hedebouw, président du PTB, avait déjà annoncé qu'il ne céderait pas. "C'est le monde à l'envers. Pour Siegfried Bracke, tous les moyens sont bons pour conserver ses privilèges illégaux. D'abord, il va au Conseil d'État et maintenant il menace ouvertement le parti qui a vraiment mis tout le dossier à l'ordre du jour."