Le réseau TEC complètement à l'arrêt dans le Luxembourg: "Des personnes auront peut-être du souci pour rentrer chez eux"

"Pour les autres provinces, le plan intempéries a été activé par le TEC. Cela implique que des contrôleurs circulent en voiture sur les lignes pour vérifier si les trajets permettent encore le passage de bus. Si ce n’est pas le cas, des déviations sont mises en place et, dans les cas les plus problématiques, des trajets sont annulés", explique notre journaliste Gauthier Falque en direct dans le RTL info 13h.

"Et la situation risque d’évoluer cet après-midi car les quantités de neige seront encore plus importantes. Cela veut dire que des personnes qui ont pu prendre le bus sans problème ce matin auront peut-être plus de soucis pour rentrer chez eux en fin de journée", ajoute-t-il.

Pour les trains, par contre, la neige ne pose actuellement pas de problème.

La société wallonne de transport en commun invite ses usagers à planifier leur voyage via le site tec.be, où ils peuvent consulter les perturbations en direct, province par province, et à consulter ses réseaux sociaux.