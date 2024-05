Le responsable d'un trafic d'être humains condamné à Bruges a été arrêté en Irak

Le responsable d'un trafic d'êtres humains condamné à dix ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruges a été arrêté en Irak. L'information a été rapportée lundi par la BBC. Au moins 121 migrants ont franchi la frontière britannique dans des camions et des bateaux par le biais de la bande de Barzan M.

Le 29 décembre 2019, les autorités françaises ont secouru 19 personnes dont l'embarcation faisait naufrage au large de la côte de Bray-Dunes. Les fournisseurs des bateaux ont été condamnés pour trafic d'êtres humains et il est apparu qu'ils faisaient partie de la même bande constituée autour de Barzan M. Au total, l'organisation a pu être reliée à 32 opérations de trafic, concernant au moins 121 personnes.

"Scorpion" a finalement été condamné par défaut le 5 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bruges à dix ans de prison et 968.000 euros d'amende. Seize autres prévenus ont écopé de peines de prison comprises entre six mois avec sursis et 50 mois d'emprisonnement ferme.

La BBC enquêtait depuis un certain temps sur les allées et venues de Barzan M. Le média public britannique a notamment pu interviewer l'intéressé sur ses pratiques. Il aurait été arrêté dimanche matin à son domicile, au Kurdistan irakien.