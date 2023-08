Le Ring de Bruxelles est entièrement fermé sur plusieurs kilomètres: voici les déviations prévues

Soyez prudents si vous voulez rejoindre la capitale d'ici à vendredi. Comme prévu, le ring de Bruxelles (RO) est bien interdit à la circulation en circulation extérieure en direction de Bruxelles, entre les échangeurs "Lillois/Braine-l'Alleud" et "Waterloo", donc sur plusieurs kilomètres. La situation était compliquée, bien entendu, en amont de cette fermeture, malgré les déviations mises en place (voir plus bas). La N27 entre Nivelles et Braine l'Alleud était également très chargée.

Des déviations prévues