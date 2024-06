Le "roi du bingo" sous mandat d'arrêt à la suite de violences sur son ex-épouse

M. Sajlihi exploite depuis des années des jeux de café tels que des bingos et des machines de poker, dans une cinquantaine d'établissements bruxellois. Selon Sudinfo, l'homme a violemment agressé son ex-épouse à son domicile de la périphérie flamande de Bruxelles. Il a été placé sous mandat d'arrêt le 12 juin et devra bientôt comparaître devant la chambre du conseil.

L'homme a été confronté à la justice à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, à la fois en tant que délinquant et en tant que victime. Il avait notamment échappé à la mort le 20 août 2016, après avoir reçu six balles dans le corps. Il avait ensuite été condamné pour détention illégale d'armes en 2018 et pour tentative de meurtre en 2019, dans le cadre d'un règlement de comptes dans le milieu albanais.