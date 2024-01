Le sans-abri retrouvé à Ixelles n'est pas mort de froid

L'homme, âgé de 40 ans et sans domicile fixe "depuis un certain temps", a pu être identifié grâce à Herscham, un service de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles qui s'occupe des personnes vulnérables dans la rue, et avec l'aide d'un travailleur social d'Ixelles et du Samusocial.

L'autopsie a révélé qu'il n'y avait pas eu d'intervention d'un tiers et que la personne n'était pas décédée d'hypothermie. Un test toxicologique a également été demandé, mais aucun résultat n'a encore été obtenu, ajoute le parquet.