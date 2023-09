Le SPF Finances rappelle le "devoir de coopération" en cas de contrôle fiscal

L'arrêt de la Cour de cassation date du 16 juin. L'affaire portait sur des contrôles fiscaux chez un vendeur de voitures et de camionnettes, et plus généralement sur la question de savoir si un contribuable doit consentir à une telle "visite".

On peut déduire de l'arrêt qu'un tel consentement doit être accordé si les inspecteurs des finances veulent pénétrer dans des "maisons privées et des locaux habités", et qu'un tel consentement peut toujours être retiré.