Le suspect de la rixe mortelle de Ninove reste en prison

La chambre du conseil de Termonde a décidé mardi de maintenir en détention le suspect arrêté après une rixe qui a coûté la vie à un homme de 46 ans à Ninove. Les faits remontent au 3 août dernier. Les deux hommes se sont battus et l'un d'eux a été mortellement blessé. Il est décédé le week-end dernier.

Le suspect, âgé de 48 ans, a pris la fuite, mais a pu être rattrapé par la police. Il a été présenté au juge d'instruction et placé en détention. Mardi, la chambre du conseil a prolongé sa détention d'un mois. La cause et les circonstances de la rixe font toujours l'objet d'une enquête.