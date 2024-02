Le suspect de l'assassinat d'une femme à Oudsbergen mis sous mandat d'arrêt

La police locale de la zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) a pu vendredi soir retrouver la trace du suspect de l'assassinat d'une femme de 54 ans à Oudsbergen, trouvée sans vie jeudi après-midi dans sa maison de la Steenstraat à Gruitrode (Oudsbergen). La femme est décédée des suites de violences subies. Les enquêteurs ont rapidement soupçonné que son mari avait quelque chose à voir avec les faits mais l'homme avait entretemps disparu sans laisser de traces.

Après la découverte du corps, le mari, âgé de 56 ans, a donc été immédiatement signalé au niveau international et activement recherché. La police a pu repérer l'individu en Wallonie et la police locale de la zone Stavelot-Malmédy a pu l'interpeller et le remettre vendredi soir à ses collègues de la zone Carma et de la police judiciaire fédérale (PJF) du Limbourg, chargés de l'enquête.