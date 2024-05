Le suspect du double meurtre perpétré à Molenbeek ne demande pas à être libéré

Mardi vers 15h00, le suspect s'était présenté dans un commissariat de la zone de Bruxelles-Nord et avait affirmé à la police avoir poignardé quelqu'un dans une habitation située avenue Henri Hollevoet, à Molenbeek-Saint-Jean. La police de Bruxelles-Ouest s'était rendue à l'adresse indiquée et y avait découvert deux corps: celui d'une femme de 55 ans et celui d'un homme âgé de 63 ans. Les secours n'avaient rien pu faire pour Paul Buyse, un artiste à la renommée locale, et son ex-conjointe.

Dans la foulée, le suspect de 34 ans avait été privé de liberté. Un juge d'instruction l'a ensuite placé sous mandat d'arrêt pour meurtre. Vendredi, l'inculpé a comparu devant la chambre du conseil, qui a confirmé sa détention.