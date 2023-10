Le suspect d'un viol à Herstal sera entendu dès son retour de l'étranger

"La personne a été rapidement identifiée, le suspect s'est manifesté de lui-même auprès des services de police et va se présenter", explique ainsi Renaud Xhonneux. L'homme présente des attaches ici en Belgique et une vie bien établie: "Nous n'avons pas de raisons de craindre qu'il s'enfuie, on l'attend pour entendre ses explications avant d'envisager d'autres mesures éventuellement plus coercitives", ajoute le magistrat.

L'homme n'est donc pour le moment pas sous mandat d'arrêt, dans l'espoir qu'il tienne ses engagements: "Le raisonnement qui est le nôtre, c'est de se dire que s'il se manifeste, c'est qu'il communique son intention de collaborer, on va donc attendre ses explications. La personne est de toute façon clairement identifiée et localisée", conclut Renaud Xhonneux.