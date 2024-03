Le suspect majeur passera jeudi devant la chambre du conseil de Bruxelles

Plusieurs perquisitions avaient effectivement été effectuées dimanche matin dans le cadre de deux dossiers, l'un du parquet fédéral et l'autre du parquet de Termonde, sur la base d'informations concordantes et d'une enquête menée par les polices judiciaires fédérales de Liège, Bruxelles, Charleroi et Gand. Sur les quatre individus interpellés dimanche, trois - mineurs d'âge - ont été placés en institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ).

"Le quatrième individu interpellé, un majeur âgé de 18 ans et habitant Chaudfontaine, a pour sa part été placé lundi sous mandat d'arrêt. Il passera jeudi devant la chambre du conseil de Bruxelles", a précisé Éric Van Duyse à l'agence Belga.