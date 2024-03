Le trafic ferroviaire perturbé à Bruxelles-Nord à cause d'un passager menaçant

Un train reliant Dortmund (en Allemagne) à Paris a dû être arrêté dans la capitale belge pour permettre une intervention de la police. Un passager menaçant se trouvait à son bord. Le trafic ferroviaire a été partiellement interrompu de 08h30 à 09h15 entre Schaerbeek et Bruxelles-Nord, a indiqué lundi le gestionnaire du réseau.

Le voyageur a causé du grabuge et proféré des menaces, a précisé le porte-parole d'Infrabel. Le train entre l'Allemagne et la France a dès lors été arrêté juste avant le quai numéro 1 de Bruxelles-Nord pour permettre une intervention de la police, qui est toujours en cours. Le trafic a entre-temps repris entre Schaerbeek et la gare du Nord, à l'exception de trois voies.

Les retards ne dépassent pas une demi-heure sur cet axe très emprunté, a assuré Infrabel. Des délais importants ainsi que des suppressions sont cependant attendues, a de son côté affirmé la SNCB via X, anciennement Twitter.