Le tribunal prononce des peines allant jusqu'à 9 ans de prison dans le dossier Black Eagle

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé jeudi, au terme d'une journée entière de lecture de jugement, des peines de neuf ans de prison à l'encontre d'Alfredo H. et d'Indrit K., les deux principaux prévenus dans le dossier Black Eagle.

Cette affaire renvoie à un vaste trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Environ 40 personnes étaient poursuivies pour avoir fait partie d'une organisation criminelle active dans la confection et la vente de cocaïne, globalement entre 2018 et 2022.