Le vice-président de la cour plus en état de siéger, pas d'audience mardi

Le vice-président de la cour d'assises de Bruxelles Marc Vanwelkenhuyzen, au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, n'est plus en état de siéger et doit être remplacé pour le reste des audiences, a annoncé lundi matin la présidente de la cour Laurence Massart. La juridiction devant se réorganiser, elle ne siégera pas mardi et l'interrogatoire croisé des accusés est reporté au mercredi.