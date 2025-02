L'E40 fermée vers Bruxelles après un grave accident à Boutersem: "Les véhicules font demi-tour sur l'autoroute"

Le Centre flamand du trafic prévoit donc des perturbations ce vendredi soir, aux heures de pointe. "Nous constatons déjà d'importantes perturbations sur les routes locales autour de Tirlemont", indique le centre. "L'autoroute est fermée. La cargaison du camion est toujours dans le véhicule, il pourrait donc falloir plusieurs heures avant la route soit dégagée."

Les véhicules doivent actuellement quitter l'autoroute à la hauteur de la sortie 25 Tirlemont et suivre une déviation locale avant de pouvoir reprendre la E40 au niveau de la sortie 24 Boutersem. Le Centre flamand du trafic recommande aux personnes qui doivent se rendre de Liège à Bruxelles de passer soit par Hasselt (via la E313 et la E314) soit via Namur (via la E42 et la E411). "Il est préférable d'éviter la zone", conclut le Centre du trafic.