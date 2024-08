L'eau de distribution à Stambruges et à Beloeil toujours impropre à la consommation

Les résultats d'analyses de l'eau de distribution obtenus mercredi par la Société wallonne des eaux (SWDE) révèlent encore une présence bactérienne en certains points de la zone de Belœil et de Stambruges, a indiqué la société wallonne. "En application du principe de précaution, la SWDE a décidé de maintenir l'avis de non-potabilité en vigueur depuis dimanche sur l'ensemble de la zone. Il reste donc valable pour les prochaines 24h, dans l'attente des résultats d'analyse pour les échantillons prélevés ce mercredi."

La SWDE recommande donc toujours aux habitants de faire bouillir l'eau du robinet au moins cinq minutes avant de la consommer.

"Il faut que l'eau conforme qui alimente le réseau remplace dans toutes les canalisations celle qui était contaminée", a indiqué à Belga Benoit Moulin, porte-parole de la SWDE. "Ce processus de renouvellement prend parfois plusieurs jours. Plus vous avez une grande densité de raccordement et de consommation par kilomètre de conduite, plus cela va vite."

La SWDE a détecté le 4 août une non-conformité bactériologique à la sortie du château d'eau de Stambruges alimentant notamment Stambruges et Beloeil. L'eau a été déclarée non-potable, par mesure de précaution, pour tous les raccordements alimentés par cet ouvrage.