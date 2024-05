L'Église compte mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d'enquête

Les évêques ont indiqué dans un communiqué que de nombreux pasteurs seront réorientés vers l'assistance pastorale aux victimes de violences sexuelles. Ceux-ci coopéreront également plus activement "avec les institutions ou organisations qui ont la compétence professionnelle de mener des recherches scientifiques, d'apporter un soutien spécialisé aux victimes, de conseiller adéquatement les auteurs et de former ou d'accompagner des thérapeutes ou des travailleurs sociaux spécifiques".

Ils ont toutefois déploré que la commission d'enquête parlementaire fédérale n'ait pas reconnu le "rôle pionnier" de l'Église en ce qui concerne l'arbitrage, donnant l'impression qu'elle a "uniquement agi sous la pression de la commission précédente".