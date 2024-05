Les 16 blessés de l'accident impliquant un minibus de la police ont pu quitter l'hôpital

"Samedi, vers 13h30, un accident s'est produit à l'intersection entre le square Jules De Trooz et l'avenue de la Reine. Le premier véhicule impliqué est une voiture de particuliers transportant deux occupants et le second un minibus avec à son bord deux inspecteurs de la zone de police Bruxelles-Capitale/ Ixelles", a précisé la porte-parole du parquet, Yasmina Vanoverschelde. Les deux inspecteurs accompagnaient 12 futurs policiers dans le cadre d'une journée découverte de la zone de police en question.

Lors de l'accident, les deux occupants du premier véhicule ont été blessés sans que personne ne soit dans un état critique ni en danger de mort. Ils ont été emmenés à l'hôpital pour y être soignés.