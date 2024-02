Les 4 soldats belges arrêtés en Norvège après une rixe ont été relâchés: ils doivent rester sur place jusqu'à nouvel ordre

Les quatre militaires arrêtés ce samedi ont été relâchés. L'enquête de la police norvégienne est en cours, les auditions des témoins et des protagonistes ne sont pas terminées. Les quatre soldats belges font l'objet de mesures particulières : isolement, sans aucune communication possible. "Ils ont été relâchés et ont quitté le commissariat, mais ils ne peuvent pas quitter le pays. Nous avons un accord avec la police militaire belge. Ils resteront en Norvège jusqu'au premier mars", indique Lena Romestrand, porte-parole de la police norvégienne.

Un civil norvégien a été hospitalisé suite à cette bagarre alcoolisée à la sortie d'un bar. Les quatre membres du deuxième bataillon commando de Flawinne étaient censés s'entraîner dans des conditions hivernales extrêmes. Ils sont poursuivis pour coups et blessures, ils risquent des peines de prison. "Entre 60 jours et 5 mois de prison selon les charges qui seront retenues", poursuit Lena Romestrand.