Les accusés ont bel et bien tué Maria Isabel Alarcia Sanz, selon les parties civiles

Benoît Corman et Assumpta Nsimyumuremyi sont tous les deux coupables du meurtre de Maria Isabel Alarcia Sanz à Gosselies, ont soutenu mercredi les parties civiles devant la cour d'assises de Hainaut.

Devant la cour d'assises, Benoît Corman (âgé de 53 ans) a reconnu lundi avoir étranglé, puis étouffé la victime. Il affirme cependant que sa compagne a porté, préalablement, des coups à Maria Isabel Alarcia Sanz. Assumpta Nsimyumuremyi (41 ans), elle, conteste cette accusation. L'enjeu du procès repose donc sur la reconnaissance ou non de la culpabilité de la quadragénaire.

Pour les avocats des parties civiles, Mes Corentin Dumont et Louis Gustin, les deux accusés sont coupables du meurtre. À partir des différents témoignages recueillis durant le procès, ils ont décrit Assumpta Nsimyumuremyi comme une femme impulsive, violente, théâtrale et alcoolique. "Elle a tendance à reporter sa responsabilité sur les autres, ont déclaré les experts. Depuis deux jours, elle nous ment", a affirmé Me Dumont.

Pour l'avocat, le couple était "passablement ivre et énervé" le jour du meurtre après avoir passé une nuit en cellule et avoir perdu le double des clés de la maison de la victime. L'accusée "a porté des coups à Maria Isabel et Benoît Corman a terminé le travail".

Uni dans le crime, le couple ne l'est plus à l'arrivée des secours, ont relevé les pénalistes.