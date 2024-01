Les ados consomment de moins en moins de tabac, alcool et cannabis

"Les résultats sont globalement encourageants", a déclaré jeudi Guillaume Airagnes, directeur de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) au cours de la présentation à la presse d'une enquête sur l'usage de substances psychoactives chez les collégiens et lycéens.

L'ensemble des niveaux d'usages de substances est en baisse en 2022 par rapport à 2018, même si les initiations continuent d'avoir majoritairement lieu durant l'adolescence, selon la deuxième édition de l'enquête nationale EnCLASS, menée par l'OFDT et à laquelle ont participé plus de 9.500 collégiens et lycéens.

En 2022, 43,4% des collégiens déclarent avoir expérimenté l'alcool contre 60% quatre ans plus tôt, 11,4% contre 21,2% disent avoir expérimenté la cigarette et 5,3% contre 6,7% le cannabis.

Parmi les lycéens, on observe également une diminution sensible des niveaux de consommation d'alcool durant la même période: l'expérimentation et l'usage dans le mois sont passés respectivement de 85,0% à 68,3% et de 62,1% à 49,3%. La consommation régulière a été divisée par trois, passant de 16,7% à 5,3%.