Les agents de la prison de Hasselt feront grève jeudi et vendredi

"Nous voulons une politique plus stricte en matière de drogue et d'armes, et nous exigeons plus de sécurité", explique le syndicaliste Kristof Muyters.

Après l'opération à grande échelle, des enquêteurs de la police judiciaire fédérale du Limbourg ont procédé à des perquisitions à trois adresses à Beringen, Lummen et Zonhoven. Soupçonnés de corruption passive, trois agents pénitentiaires ont été interpellés et auditionnés par la police. L'un d'eux a été déféré devant un juge d'instruction, avant d'être libéré.