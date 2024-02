Les agents pénitentiaires de la prison de Mons en grève mardi pour 24 heures

"Nous avons installé le piquet de grève en face de la prison mardi peu avant six heures du matin", a indiqué Mario Parlapiano (CSC). "Notre mouvement est très suivi et cela montre à quel point les travailleurs en ont assez des agressions dont ils sont victimes de la part de détenus. Une vingtaine de policiers de la zone de Mons-Quévy et de la police fédérale remplacent actuellement les agents dans la prison. Plus globalement, notre action veut souligner le manque récurrent de personnel au sein de l'établissement. Le cadre complet est de 217 agents et nous ne sommes que 206. A cela s'ajoutent 16 agents qui actuellement sont en arrêt de travail à la suite, notamment, d'agressions."

Les travailleurs veulent que leur message soit entendu par les instances pénitentiaires. "Nous voulons un geste fort de la part de la direction générale et du politique à qui nous demandons des travailleurs supplémentaires et non pas d'éternelles promesses. Si nous ne sommes pas entendus, nos actions se poursuivront en mars et elles seront durcies au besoin", a conclu le représentant de la CSC.